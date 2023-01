Inter, Inzaghi spiega il mistero Dumfries

di Mario Spolverini, pubblicato il: 23/01/2023

Nella conferenza stampa post Inter Empoli mister Inzaghi ha analizzato alcuni momenti della brutta serata.

Rispondendo ad una domanda sul mancato utilizzo di Dumfries il tecnico ha sottolineato che “non era al meglio, abbiamo dovuto metterlo alla pari. Oggi ho dovuto mettere Bellanova, che alla prima palla sbagliata ha avuto difficoltà. Dumfries da sabato sarà pienamente a disposizione.”

“Per quanto riguarda lo schieramento ho fatto una scelta in quel momento opportuna e ritengo sia stata quella giusta nel momento giusto. In inferiorità numerica abbiamo sofferto meno rispetto ai primi trenta minuti, poi con Dzeko e Lukaku in panchina avrei potuto cambiare. Dispiace per quel gol, per la voglia di vincere abbiamo preso un gol in ripartenza in inferiorità numerica. Tatticamente partita giocata nella maniera giusta, poi l’espulsione per un doppio giallo che in sette anni nel primo tempo non mi era mai capitato. So che spesso tolgo gli ammoniti, per quanto è difficile giocare in inferiorità numerica in Serie A.”