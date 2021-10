Inter, Inzaghi in conferenza annuncia tre assenze per la gara di domani

(Dazn) Come è cambiata la Lazio con Sarri?

La Lazio ha fatto ottime partite: il derby, la partita di Europa League. E' una squadra costruita bene con un buon allenatore. Hanno perso l'ultima gara quindi avranno tanta voglia di fare bene e saranno arrabbiati.

(Sky Sport) Quando torneranno i sudamericani? Le è mai capitata una situazione del genere? Come sta Sensi?

Ci era capitato dopo l'ultima sosta, ma la partita contro la Sampdoria era di Domenica. Ora è una situazione particolare. Sanchez e Vidal non verranno a Roma con noi perché torneranno alle 3 di notte. Ci saranno utili da martedì. Così come Sensi, che speriamo di riuscire a portarlo con noi per la partita di Champions.

(Mediaset) Basta il gran gol di Lautaro a tranquillizzarti o era meglio fare come la Liga che ha rinviato il match?

Dovrò parlare con Lautaro Correa e Vecino e vedrò come staranno. In Liga sono stati bravi, ma rea un discorso da affrontare ad inizio stagione. Dobbiamo stringere i denti, abbiamo altre alternative in quel ruolo.

(Rai Sport) Le difficoltà coincidono con il grande pressing che subite. Domani c'è questo rischio?

Bisognerà essere bravi tecnicamente. Loro faranno un grande pressing. Dovremmo essere bravi nelle due fasi.

(Gazzetta dello Sport) Cosa provi vista che domani sarà una giornata particolare. Ti aspetti qualcosa dalla tifoseria laziale? Come ti sei avvicinato a questo giorno?

E' normale, non è una partita come le altre. E' un ritorno a casa per me. Una casa che è stata mia per 22 anni. Sarà una grande emozione, rivedrò i ragazzi per tanto tempo mi hanno dato sempre tutto.Rivedrò le persone dietro le quinte che con me sono stati sempre speciali. Rivedrò i tifosi della Lazio che per me sono stati importantissimi abbiamo gioito e sofferto insieme in questi anni, abbiamo raggiunto anche grandissimi traguardi che non si raggiungevano da tanto tempo. So che domani ci saranno fischi e ci saranno applausi. Fanno parte del nostro mestiere e li accetterò sapendo che loro sanno che io da giocatore e da allenatore ho sempre dato tutto per questi colori.

(Corriere dello Sport) Domani cosa ti aspetti da Lotito? Lo cercherai tu o aspetterai lui. Poi nei prossimi giorni ci sono partite ancora più decisive delle ultime. Sarà lo snodo della stagione?

Leggo e ascolto sempre tutto. Ma Lotito e Tare per me sono stati molto molto importanti per la mia carriera da allenatore. Grazie a loro ho avuto la fortuna di iniziare ad allenare e di allenare la Lazio. Non smetterò mai di ringraziarli. Ci siamo integrati bene e abbiamo ottenuto grandi risultati.

(Corriere della Sera) Lazio, Juve e una gara importante in Champions per come si è messo il girone. E' un test per vedere a che punto è l'Inter?

E' una settimana impegnativa. Ci saranno 7 partite molto importanti. Dovremo affrontarle una per volta. Domani dobbiamo fare del nostro meglio. Ci saranno tante partite importanti.

(Repubblica) A che punto dell'apprendimento è Dumfires?

E' avanti, pensavo che avrebbe impegnato di più per problemi di lingua. Invece è un ragazzo che ascolta, che si impegna e che ha già fatto più della metà dei minuti a disposizione. Sono contento e soddisfatto. Più passerà il tempo e più imparerà la lingua più migliorerà.

(Internews) In vista di domani, se non ci sarà Lautaro giocherà un trequartista o si avanzerà Perisic?

O diverse soluzioni, fermo restando che Dzeko giocherà potrò mettere Satriano, Perisic o Calhanoglu. Dovrò valutare le condizioni di Lautaro e Correa. Il primo ha giocato più di 80 minuti.

(La Stampa) Secondo lei cosa sta mancando a Calhanoglu dopo la partenza importante?

Sono molto contento di lui. E' parte integrante del progetto. Non si tira mai indietro. Lunedì con la sua nazionale ha preso una distorsione, ma ha fatto di tutto per recuperare in tre giorni. Non so se giocherà dall'inizio o subentrerà, am io sono molto contento di lui.

(Agenzia Area) Vivo a Roma e ho seguito le tue vicende alla Lazio e mi sono accorto che per te il cacio è sentimento. Ti stai affezionando all'Inter o per ora è solo una sfida professionale?

Qui mi sono subito ambientato alla grande.Sarà per il gemellaggio con la tifoseria della Lazio, ma i nerazzurri mi hanno accolto alla grande, in un modo che non mi aspettavo dal primo giorno. Dalla presentazione, fino al ritiro. Con la squadra sono stati fantastici. Quando ci muoviamo sono sempre tantissimi e ci fanno sentire il loro affetto.