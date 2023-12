Inter, Inzaghi applaude Bisseck poi profetizza sulla Champions

di Redazione, pubblicato il: 18/12/2023

(Inter) Simone Inzaghi abbatte il tabù Olimpico laziale che lo aveva visto sconfitto nelle due occasioni precedenti. Il 2 a 0 vale il primo allungo di una certa importanza in testa alla classifica. La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del tecnico nerazzurro a proposito del match di Roma e del sorteggio Champions.

La prima riflessione arriva sulla prova decisamente positiva di Bisseck.

“È stato bravissimo in un grande test tra Zaccagni, Kamada, Marusic e gli altri, che di solito mettono in difficoltà tanti in Italia e anche in Europa. Si applica, parla bene l’italiano… Non avevo nessun dubbio, ha giocato questa partita come se ne avesse già disputate tante così in carriera.”

Successivamente sul sorteggio di Champions Inzaghi si getta in una profezia che non soddisferà molti tifosi.

“Domani scopriremo invece l’avversaria di Champions League, ma ci penseremo da febbraio. Secondo me prendiamo il Manchester City, ma sappiamo che sarà un grandissimo banco di prova a prescindere dall’avversaria”.