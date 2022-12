Inter, il PSG molla Skriniar, le parole del tecnico Galtier

di Mario Spolverini, pubblicato il: 30/12/2022

(Inter) Il tecnico del PSG Christophe Galtier, ha parlato in conferenza stampa per la vigilia della partita con il Lens.

Le sue parole sembrano una sentenza, il club francese sembra aver rinunciato ad inseguire Skriniar: “Sono molto felice e molto soddisfatto della squadra che ho. Non ci sono giocatori che hanno chiesto di trasferirsi. Significa che i giocatori stanno bene qui. È un periodo lungo, dobbiamo vedere come si evolvono le cose. Un difensore non è rilevante. Abbiamo El Chadaille Bitshiabu che ha giocato contro lo Strasburgo. Ha un enorme potenziale. Riponiamo in lui molta speranza. Scegliere un difensore significherebbe bloccare lo spazio per lui. Vogliamo promuovere i nostri talenti”.

Per quanto possa significare, poco dopo le parole dell’allenatore del PSG Skriniar ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che lo ritrae con Dimarco commentato con un “forza Inter” .