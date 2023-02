Inter, il giudizio è severo: “Inzaghi non è amato dai tifosi”

di Mario Spolverini, pubblicato il: 15/02/2023

(Inter) Fulvio Collovati, ex difensore nerazzurro, ha detto la sua oggi su mister Inzaghi ai microfoni di TMW Radio.

“Io lo sento a Milano, Inzaghi non è amato dai tifosi interisti”, questa la sua sentenza.

A suo avviso i tifosi nerazzurri non gli hanno perdonato il periodo nero dello scorso anno (7 punti in 7 partite) che permise al Milan di recuperare e sorpassare l’Inter. Lo scudetto perso pesa ancora nei ricordi della gente che lo imputa per larga parte agli errori del mister.

Per questo, a giudizio di Collovati, la prossima estate la società potrebbe fare scelte diverse per la panchina nerazzurra.