di Mario Spolverini, pubblicato il: 17/02/2023

Su Sportitalia Mercato Michele Criscitiello prende posizione a difesa di Simone Inzaghi.

A suo parere il mister nerazzurro ha diverse responsabilità per la mancanza di continuità dell’Inter ma la società non si sta comportando bene con lui.

Prima del ritorno a Barcellona era già sulla via dell’esonero, poi ha passato il turno e tutto si è acquietato. Ha perso Brozovic e Lukaku e lui ha riciclato Calhanoglu ad altissimi livelli. Gioca con una difesa dove tutti sanno da tempo che Skriniar è in partenza e qualcuno gli ha pure dato la fascia da capitano. Quando hanno rinnovato Handanovic lui ha avuto il coraggio di panchinarlo per mettere in campo Onana.

La riflessione finale di Criscitiello è amara. “Cambiarlo? Già hanno deciso. Marotta in questo momento è la proprietà, deve gestire quei quattro soldi che gli danno. Piero Ausilio è il direttore, Dario Baccin è lo scouting e poi c’è Steven Zhang”.