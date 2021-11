Inter, i conti sorridono: che primato per i nerazzurri grazie alla Champions!

Inter: i conti della società nerazzurra cominciano a sorridere.

La squadra di Simone Inzaghi è una delle squadre italiane impegnate, in questa stagione, in Champions League, ed in attesa di conoscere i risultati delle ultime due partite del girone contro lo Shakhtar Donetsk e Real Madrid, i risultati raggiunti fino a questo momento dalla squadra nerazzurra tra la passata stagione e quella attuale fanno sorridere e non poco le casse che, lo ricordiamo, dall’ultimo bilancio, hanno dato un passivo di 245,6 milioni di euro anche a causa della crisi Covid che ha colpito il calcio nella sua globalità.

Infatti, secondo quanto riportato da parte del sito Calcio&Finanza, l’Inter è addirittura prima tra le italiane per gli incassi grazie agli 8 milioni di euro di market pool per il primo posto in classifica della passata stagione che ha portato al diciannovesimo scudetto (più di tutte le altre squadre italiane presenti nella competizione), oltre ai soldi guadagnati per le due vittorie contro lo Sheriff e il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk (ogni vittoria paga 2,8 milioni di euro, mentre il pareggio paga 930 mila euro).

Insomma, sperando nel passaggio definitivo del girone che garantirebbe degli altri soldi freschi per abbassare il passivo nei conti, l’Inter migliora decisamente rispetto alle scorse stagioni da questo punto di vista. Un risultato ottimo, per evitare di essere costretti a dover cedere altri gioielli come accaduto questa estate con le cessioni dolorosissime di Achraf Hakimi al PSG per circa 68 milioni di euro e quella di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro.