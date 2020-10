Inter, Hakimi negativo anche al secondo tampone: convocato per il Genoa?

Come riportato da Sky Sport, dopo la negatività di ieri risultata al tampone effettuato nel pomeriggio di giovedì, Achraf Hakimi è risultato negativo anche al secondo tampone a cui si è sottoposto ieri.

L’ex marocchino è risultato negativo al Covid-19 per due tamponi di fila ed è quindi regolarmente a disposizione per il match di oggi. L'Inter è al lavoro con l'Ats per ottenere tutte le garanzie e certificazioni sanitarie. Il giocatore è già in viaggio per Genoa con il resto della sua squadra.

La sua presenza in campo dal 1’ minuto è ancora incerta, molto più probabile che nel match di oggi parta dalla panchina. Ottima notizia per Antonio Conte, che recupera così un elemento fondamentale in vista dei prossimi impegni di campionato ed Europa League.