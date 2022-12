Inter, Hakimi come Lukaku?

di Mario Spolverini, pubblicato il: 09/12/2022

Hakimi come Lukaku, di nuovo all’Inter tra qualche mese?

Pietro Guadagno, giornalista del Corriere dello Sport, ne ha parlato ieri con Marco Barzaghi di Mediaset sul canale You Tube di quest’ultimo.

A giudizio di Guadagno il ritorno di Hakimi in nerazzurro è assai poco probabile “perché non è che ogni giocatore che va via dall’Inter torna dopo uno o due anni”. Hakimi è titolare fisso al PSG e nessuno si sogna di metterlo in discussione, a differenza di quanto avveniva per la punta belga al Chelsea. Ed anche il suo ingaggio (intorno ai 10 milioni di euro, decisamente troppo per l’Inter di questi mesi) sembra far sfiorire sul nascere i sogni dei tifosi.

Solo un sogno dei tifosi…per adesso

“Certo – continua Guadagno – che all’Inter evidentemente si sta particolarmente bene, perché quello che Hakimi ha detto ad amici e compagni è che se potesse tornerebbe di corsa. È un sogno.

L’analogia con Lukaku è evidente, anche per lui lo scorso inverno, soprattutto dopo la sua intervista in cui confessava tutto il suo disagio per la situazione a Londra, si parlava di sogno irrealizzabile.

Poi la realtà ha preso una strada diversa, soprattutto grazie alla ferrea volontà di Lukaku di tornare a Milano. Una soluzione analoga sarebbe una sorpresa straordinaria per tutto il mondo interista.