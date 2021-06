Inter, Hakimi: ci siamo. La cessione è a un passo. Maxi operazione col Psg

Inter, Hakimi: ci siamo. La cessione dell'esterno marocchino è a un passo. "Questioni di ore" conferma l'edizione di oggi pomeriggio (mercoledì 23 giugno, ndr) di Sky Sport. L'operazione con il Paris Saint German è da 70 milioni di euro bonus compresi. "Se saranno tutti contanti - ha sottolineato il giornalista Matteo Marani - la squadra probabilmente non avrà bisogno di altri sacrifici". A quanto si apprende, ora vanno solo risolti gli ultimi dettagli, ma Hakimi è davvero a un passo da lasciare l'Inter e approdare in Ligue 1. Il PSG ha superato definitivamente il Chelsea.

E adesso? "A Marotta e Ausilio piacciono da tempo Gianluca Mancini e Matteo Pessina, ed è probabile che l’Inter - ha anticipato questa mattina la Gazzetta dello Sport - abbia preso informazioni sulla situazione dei due giocatori di Roma e Atalanta. Per provare a trattare Pessina con l’Atalanta, l’Inter dovrebbe prima liberarsi di un paio di pedine in esubero in mediana oltre a Nainggolan - sempre più vicino al Cagliari - e Joao Mario - destinato a tornare allo Sporting. Sondaggi, insomma, per non farsi trovare impreparati in caso di necessità".

Per ora la notizia del pomeriggio è una sola: l'Inter sta per cedere Hakimi al PSG. "È questione di ore" garantiscono dalla redazione di Sky Sport.