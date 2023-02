di Mario Spolverini, pubblicato il: 08/02/2023

(Inter) Sconfitta ed eliminazione dalla UEFA Youth League per l’Inter di Cristian Chivu, sconfitta ai rigori dal Ruh Lviv allo stadio ZKS Stal di Stalowa Wola, in Polonia. I nerazzurri passano in svantaggio, giocano un grande secondo tempo, ma alla fine vengono battuti dalla squadra avversaria ai rigori.

Al minuto 30 della prima frazione un errore della difesa nerazzurra viene sfruttato da Panchenko, che si impadronisce del pallone in area di rigore e a tu per tu con Calligaris segna il gol dell’1-0. Brutto primo tempo dei ragazzi di Chivu che non riescono mai a rendersi veramente pericolosi.

La musica cambia nella ripresa, i nerazzurri partono all’arrembaggio e raggiungono la parità con un gran gol di Esposito già dopo sette minuti. Carboni e Stankovic hanno la palla per il vantaggio ma Hereta è in vena di miracoli.

Minuti finali convulsi, il Ruh Lviv si rende pericoloso due volte ma Zanotti prima e Fontanarosa poi salvano in extremis.

Si va ai rigori. Iliev sbaglia subito poi vanno a segno Curatolo, Esposito e Carboni. Decisivi gli errori finali di Fontanarosa e Stankovic.