Inter, Gosens parla prima della partita dell’importanza della sfida di stasera

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/05/2023

Inter, Gosens parla prima della partita. Il grande ex del match di stasera contro la squadra di Giampiero Gasperini è sicuramente l’esterno tedesco, Robin Gosens. Il giocatore nerazzurro, prima della partita, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dell’importanza di questa gara e cosa rappresenta per la squadra.

Ecco le parole di Gosens: “La partita di oggi per noi è fondamentale, allo stesso modo della Coppa Italia. E’ la verità, perché vogliamo fare assolutamente punti per evitare una finale all’ultima giornata. Vogliamo chiudere il discorso Champions stasera. Sono sempre i dettagli che decidono certe partite. Sarà importante la mobilità in campo contro una squadra che va a mille e che conosco molto bene. Non vogliamo assolutamente ripetere l’approccio contro la Fiorentina. Stimo tanto l’Atalanta, che ha creduto in me e che mi ha permesso di diventare il giocatore che sono. Tanta stima, ma non stasera”.