di Mario Spolverini, pubblicato il: 27/01/2023

(Inter) Le sensazioni erano state brutte fin da subito, anche per chi assisteva alla finale di Supercoppa Primavera in TV. Jan Zuberek, punta della squadra di Chivu, era uscito in lacrime dopo pochi minuti dall’inizio della gara a seguito di un incidente di gioco.

Gli esami diagnostici effettuati presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno purtroppo confermato quanto si temeva. Rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, l’esito peggiore che si potesse attendere.

Al giovanotto gli auguri di tutta la nostra redazione.