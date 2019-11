Inter Giroud - "Zazzaroni: "Non credo", ma si sbaglia di grosso

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha affermato che l'Inter non farà grandi movimenti durante il mercato di gennaio. Secondo il giornalista Oliver Giroud non arriverà all'Inter perchè: "Sanchez dove lo metti quando rientra? Davanti ci sono giocatori importanti. E Giroud verrebbe qui a fare il terzo? Non credo"- dice ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Questa affermazione non trova verità. Il modulo di Antonio Conte prevede le due punte, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. L'argentino all'occorrenza potrebbe agire da prima punta, con Alexis Sanchez alle spalle. Olivier Giroud fungerebbe da seconda punta, alternativa naturale del numero 9 belga.

Con l'arrivo del francese si potrebbero formare alcune combinazioni con i possibili 4 attaccanti: Lukaku-Lautaro, Lautaro -Sanchez, Lukaku-Sanchez, Giroud-Sanchez e Giroud Lautaro. Senza contare che il tecnico salentino avrebbe a disposizione anche Esposito, ancora molto giovane, e Politano.

I nerazzurri hanno abbondanza di alternative per quanto riguarda la "seconda punta", mentre il ruolo di prima attualmente viene ricoperto solamente da Lukaku e all'occorrenza da Lautaro. Le condizioni del cileno andrano anche valutate nel tempo, dato che il suo rientro sarebbe previsto per gennaio, poi però dovrà ritrovare il ritmo di gara, non semplice visto l'intensità degli allenamenti di Conte & staff.