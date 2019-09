Inter, Gasperini dice la sua sulle favorite per lo scudetto

In occasione del conferimento del prestigioso titolo di cittadino onorario di Bergamo, Gian Piero Gasperini, alla quarta stagione alla guida dell'Atalanta, ha parlato di varie tematiche, tra cui la lotta per lo scudetto.

Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Non ci poniamo troppi limiti per il futuro, la gente deve essere sempre orgogliosa di come imposta le partite l’Atalanta. Sfida scudetto? Juve e Napoli davanti, ma sono curioso di vedere l'Inter".