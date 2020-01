Inter Fiorentina formazioni ufficiali, Conte cambia modulo e sorprende tutti

Sarà una sfida tutt'altro che semplice quella di questa sera contro la Fiorentina per l'Inter. Gli uomini di Antonio Conte infatti, tra pochi minuti dovranno fronteggiare la squadra che, dopo il ritorno di Beppe Iachini in Toscana (questa volta da allenatore), sta attraversando un ottimo periodo di forma.

Qualche tifoso, preso probabilmente dal grande entusiasmo, spera di poter ammirare quantomeno a partita in corso Christian Eriksen. Il danese però con ogni probabilità si insedierà in nerazzurro dalla trasferta di Udine per poi scendere in campo dal 1' domenica 9 febbraio nel derby contro il Milan.

Per quanto concerne il match di oggi intanto, Conte ha deciso di dare fiducia a questo undici:

3-5-2 Handanovic, Godin, Ranocchia, Bastoni, Candreva, Vecino, Barella, Young, Lautaro, Sanchez, Lukaku.