Inter-Fiorentina, due recuperi e mezzo per Inzaghi. In due out

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/03/2023

Inter-Fiorentina, Inzaghi recupera due elementi per la partita contro i Viola. Sabato sera, allo stadio San Siro, andrà in scena la sfida tra la squadra nerazzurra e quella allenata da Vincenzo Italiano. Una gara che, per quanto riguarda la formazione nerazzurra, ha sempre creato dei pericoli non da poco e anche all’andata la vittoria è arrivata per il rotto della cuffia.

Intanto, l’allenatore nerazzurro, può in parte sorridere per quanto riguarda sabato. Infatti, dall’infermeria arrivano due buone notizie con due giocatori che potranno fare ritorno in campo da titolare. Oltre a loro, Inzaghi riflette sul recupero e l’eventuale impiego di un altro elemento importante, mentre due giocatori rimarranno fuori. Ecco di chi si tratta.

Inter-Fiorentina, per la partita di San Siro Inzaghi recupera due elementi e riflette sull’impiego di uno

La partita contro la Fiorentina, per l’Inter, è uno spartiacque particolarmente importante. Dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Spezia e Juventus, la squadra nerazzurra deve tornare alla vittoria per proseguire la rincorsa ad un posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto, Inzaghi, in vista di sabato, recupererà sicuramente due elementi come Robin Gosens e Alessandro Bastoni. Mentre, bisognerà decidere ancora su Federico Dimarco. Il terzino, secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi ha svolto ancora una seduta personalizzata e solo alla vigilia della partita si deciderà se poterlo impiegare o meno. Skriniar e Calhanoglu, ovviamente, saranno indisponibili. Occhio in avanti, dove Lukaku e Lautaro partono in vantaggio, ma Correa scalpita e insidia uno dei due attaccanti.