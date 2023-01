Inter, Fabbian rivela “ho già parlato con Inzaghi”

di Mario Spolverini, pubblicato il: 24/01/2023

Giovanni Fabbian ha 20 anni e le idee chiare.

7 gol e diversi assist nella Reggina in piena lotta per la promozione in serie A sono un cartellino da visita strepitoso.

Nella conferenza stampa dopo la vittoria con la Ternana ha parlato del suo futuro

“A fine anno faremo le valutazioni di rito. La decisione di venire a Reggio a giugno l’ho presa con l’Inter e coi miei agenti: era la soluzione migliore.Con mister Simone ci siamo salutati quando è venuto qua per giocare l’amichevole, abbiamo scambiato qualche parola. Il mio sogno? Voglio giocare al livello più alto possibile, poi si vedrà”.