Inter, Esposito e Pinamonti a valanga, gol e assist in azzurro

Adesso iniziano a chiamarlo "il piccolo fenomeno interista". Così la Gazzetta dello Sport definisce Sebastiano Esposito dopo un' altra prova da trascinatore nella nazionale Under 19. Se nei primi due impegni della settimana scorsa con Malta e Cipro lui ed il giallorosso Ricciardi si erano scambiati assist decisivi per i gol del compagno, stavolta Esposito ha dimostrato quanto possa essere decisivo anche senza timbrare il cartellino.

Non segna, ma contro la Slovacchia mette sui piedi proprio di Licciardi due assist al bacio che il romanista trasforma nei primi due gol degli azzurri, che chiuderanno sul 3 a 0 grazie ad un autogol di Surovcik.

Il giovane campano non è stati l'unico a mettersi in mostra. Andrea Pinamonti era impegnato con la sua Under 21 contro l'Armenia. Gli azzurrini hanno tentato di eguagliare la Nazionale maggiore di Roberto Mancini ma si sono fermati ad un 6 a 0 nel quale il genoano (l'Inter può riportarlo a Milano grazie al gentleman agreement pattuito tra i due club) si è distinto con mettendo a segno il secondo gol e l'assist per Kean in occasione della rete d'apertura.