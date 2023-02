Inter, Esposito ancora sugli scudi, attesa la sua risposta

di Mario Spolverini, pubblicato il: 13/02/2023

(Inter) Sebastiano Esposito, due pertite nella sua nuova avventura a Bari e due gol. Prima all’ esordio a Ferrara, nell’ultimo turno l’ 1 a 0 al Cosenza, due reti che valgono sei punti per i ragazzi di Mignani in piena lotta per la promozione.

Erano tante e fondate le speranze riposte nel ragazzo quando dalla Primavera nerazzurra si affacciò alla prima squadra. Le ossa non erano ancora pronte per lo scenario più importante, qualche passaggio in provincia era obbligatorio. Ecco dunque i prestiti a Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, tutte tappe concluse senza che Esposito riuscisse a fare il salto definitivo per colpa anche di qualche atteggiamento sbagliato.

L’esperienza di Bari è iniziata nel migliore dei modi. Adesso è arrivato per Esposito il momento di offrire risposte ai mille interrogativi, di dare continuità, crescere nelle performance e nella consapevolezza che il suo talento può disperderlo solo lui.

L’Inter intanto osserva, il cartellino è sempre del club nerazzurro. Il tempo è alleato di Esposito, classe 20002. Ma chi ha tempo non perda tempo dice il proverbio.