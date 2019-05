Inter- Empoli, i convocati di Luciano Spalletti, rientra De Vrij

Come nella scorsa stagione, l'ultima gara di campionato sarà decisiva per il futuro dell'Inter. Lo scorso anno, un colpo di testa di Vecino permise ad i nerazzurri di centrare una vittoria in rimonta contro la Lazio all'Olimpico e di conseguenza di centrare la qualificazione alla Champions League. Domani sera tra le mura amiche bisognerà centrare il medesimo obbiettivo contro l'Empoli.

Di seguito l'elenco degli atleti a cui si affida Luciano Spalletti per questa delicata sfida:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni.

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar.

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic.

Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro, 11 Keita, 16 Politano, 87 Candreva.