Inter-Empoli, Andreazzoli teme condizionamenti arbitrali: le parole

Ci siamo. Tra poco più di 24 ore Inter ed Empoli scenderanno in campo per darsi battaglia e conquistare i rispettivi obiettivi stagionali. I nerazzurri vogliono la Champions, mentre i toscani una permanenza in Serie A.

Chiaramente, la tensione per entrambe le squadre è palpabile già da qualche giorno. Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, alla viglia dell'importante match si è detto preoccupato per eventuali condizionamenti arbitrali. Queste le sue parole:

"Condizionamenti arbitrali? Li temo, non lo nascondo, perché l’Empoli non è l’Inter. Gli arbitri hanno un compito importante, errare è umano e ci può stare, ma non devono, anche involontariamente, subire nessun tipo di condizionamento e pretendo che anche l’Empoli sia trattato di essere trattato come l’Inter. Non voglio il 51% ma nemmeno il 49%”, accentando ogni tipo di errore che, ripeto, può capitare“.