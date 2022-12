Inter, Dumfries, le parole del suo procuratore, Pimenta scherza col fuoco

di Mario Spolverini, pubblicato il: 06/12/2022

Denzel Dumfries è tornato a far parlare di sé quasi per magia. La sua prima parte di stagione nerazzurra è stata a dir poco incolore, l’inizio del mondiale pure.

Poi l’esplosione nell’ottavo di finale con gli Stati Uniti, un gol due assist ed un paio di salvataggi in extremis.

Man of the match e riflettori che si riaccendono su di lui. Diversi addetti ai lavori parlavano di lui come probabile partente magari già fin da gennaio, destinazione Premier. Il prezzo? 30 milioni circa, cifre tutto sommato normali per un 26enne titolare nella sua nazionale.

Poi però il botto mondiale ed il suo valore che schizza, tanto da far parlare di valori più che raddoppiati, con il suo agente Pimenta impegnata ai microfoni di Sky sport a versare acqua sul fuoco per evitare il blocco delle contrattazioni ( e delle sue conseguenti spettanze in caso di trasferimento).

Il tutto è stato ben sintetizzato nell’ultimo tweet di Fabrizio Biasin:

“Dumfries, partitone negli ottavi del Mondiale.

Post partita:

Lui: “La mia testa è rivolta solo a Nazionale e Inter”.

Il suo agente Rafaela Pimenta: “Valore aumentato? Speriamo di no, sarebbe difficile trasferirlo”.

Quando il giocatore è più sveglio del suo procuratore“.