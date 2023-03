Inter double face tra conferme importanti e colpi di sfortuna

di Redazione, pubblicato il: 29/03/2023

(Inter) Dalle nazionali in campo anche ieri sera giungono notizie di segno contrastante.

A Colonia bastano 9 minuti a Romelu Lukaku per infilare la porta tedesca. Il gol del provvisorio 2 a 0 su assistenza di De Bruyne che tre minuti prima aveva mandato in gol anche Carrasco. La punte nerazzurra conferma il ritrovato stato di forma dopo la doppietta messa a segno in Svezia sotto gli occhi di Ibrahimovic. La speranza è che adesso prosegua il trend positivo negli impegni di campionato e coppe varie. Alla fine Belgio vittorioso per 3 a 2.

Brutte nuove invece dalla Turchia. La Croazia regola gli avversari con un 2 a 0 netto fissato dalla doppietta di Mateo Kovacic. Calhanoglu, sceso in campo nell’undici titolare, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo 38 minuti a causa di un guaio muscolare. Le prime impressioni fanno pensare ad un problema all’adduttore. Tutto sarà valutato naturalmente con gli esami strumentali cui il giocatore sarà sottoposto nelle prossime ore.

Buona anche la prova di cMarcelo Brozovi, impegnato per tutti i 90 minuti