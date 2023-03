Inter, un big della squadra out in nazionale: si teme problema muscolare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/03/2023

Inter, nerazzurri in ansia per un big della rosa. Nel corso della partita tra Turchia e Croazia, Hakan Calhanoglu è stato costretto ad uscire dal campo di gioco a causa di un infortunio. Il centrocampista nerazzurro ha dovuto abbandonare il campo per un problema fisico e, uscendo, si è toccato ripetutamente l’inguine. Una notizia che non ci voleva, soprattutto per i prossimi impegni in campionato, Coppa Italia e Champions League.

Sicuramente le condizioni di Calhanoglu verranno valutate nelle prossime ore, ma l’Inter e Inzaghi si augurano che si possa trattare di qualcosa di lieve. Si capirà a breve l’entità dell’infortunio. Perdere Calhanoglu vorrebbe dire perdere una pedina troppo importante per la squadra nerazzurra.