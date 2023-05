Inter, dopo lo show minacce a Dimarco, arrivano le scuse

di Redazione, pubblicato il: 19/05/2023

(Inter) Nella festa al termine del derby di ritorno Federico Dimarco è stato protagonista assoluto. Con il microfono in mano ha cantato ed esultato trascinando il pubblico di San Siro. Il fatto non è piaciuto ai tifosi milanisti, qualcuno si è sentito offeso e in serata è comparso uno striscione minaccioso nei confronti del giocatore “Dimarco pensa a giocare…o la lingua te la facciamo ingoiare”.

Probabilmente per evitare polemiche inutili poco dopo sui profili social Dimarco si è scusato. “Martedì sera dopo la partita mi sono lasciato andare ad un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan che si sono sentiti offesi”.

Un gesto non banale che sarebbe stato bello vedere anche a parti invertite dopo episodi analoghi.