Inter, da Malagò un’ ancora di salvezza per San Siro?

di Mario Spolverini, pubblicato il: 14/12/2022

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto oggi sulla questione stadio di Milano in ottica Olimpiadi 2026.

“San Siro? Bisogna partire dal presupposto che nella candidatura la cerimonia inaugurale è a San Siro. Non mi risulta ci sia altro posto che può avere 80mila spettatori per ospitare questo evento, non è un tema solo di immagine per l’evento, ma anche di revenues».

Per quanto attiene il nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare Malagò è stato netto: «Non è una cosa che ci riguarda, siamo spettatori interessati ma a noi va bene tutto. Va bene se rimane questo San Siro ma è evidente che bisogna sistemare diverse cose che non sono in linea con le esigenze di una cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Non so se si riesce a fare nuovo San Siro, siamo aperti e fiduciosi nelle scelte dell’amministrazione”.

La situazione è quanto mai incerta. Il Comune di Milano chiederà nelle prossime settimane ai due club nuove variazioni al progetto secondo quanto emerso dal dibattito pubblico. I tempi si allungano ulteriormente, prevedere la cerimonia di apertura nel nuovo impianto sembra oggi davvero irrealistico.

E dunque si prospetta un nuovo intervento di restyling per il Meazza al termine del quale, dopo aver investito nuove ed ingenti risorse, abbatterlo sarà ancor più difficile.