di Mario Spolverini, pubblicato il: 06/01/2023

(Inter Skriniar) Fabio Caressa è tornato su Inter Napoli parlando sul suo canale You Tube. Il giornalista ha espresso il suo parere sulla prova dell’Inter e di Skriniar in particolare, vista la situazione di incertezza contrattuale che lo slovacco sta vivendo da mesi. Il suo giudizio è estremamente positivo per ciò che concerne il campo, un po’ meno sul resto.

Per la mia top 11 avrei dovuto mettere in blocco la difesa dell’Inter. Se il Napoli non è riuscito a fare quello che ha fatto nella prima parte della stagione è anche merito della difesa nerazzurra. Skriniar ha annullato Kvaratskhelia. Anche Darmian ha giocato una buona partita. Voglio premiare però lo slovacco che continua a dire di amare moltissimo l’Inter ma non firma il rinnovo. Il problema è che ormai queste dichiarazioni d’amore hanno poca importanza. Mi sembra che tutti pensino solo ai quattrini».