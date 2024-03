Inter, cosa è stato costruito nelle ristrettezze economiche?

di Redazione, pubblicato il: 01/03/2024

(Inter) Massimo Marianella ai microfoni di Sky Sport ha messo in rilievo un aspetto che l’Inter rappresenta un unicum nel panorama mondiale del calcio.

“Questa è una squadra che ha una consapevolezza europea importante e che è stata costruita in maniera straordinaria dalla società. Abbiamo sempre sottolineato come questa squadra dovesse muoversi dentro dei paletti economici di ristrettezze per quello che riguarda il grande calcio mondiale. Ebbene, all’interno di questo l’Inter ha creato una rosa che le invidia tutto il mondo”.