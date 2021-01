Inter, Conte ha già in mente la squadra anti-Juventus

Antonio Conte ha pochi dubbi sull'11 da schierare contro la Juventus. Complici anche gli infortuni la squadra è presto fatta, e l'allenatore nerazzurra si avvarà dell'11 titolare.

In porta, nonostante le prestazioni non brillantissime, ci sarà Handanovic, davanti a lui Skriniar, De Vrij e Bastoni, l'unico che non ha giocato contro la Fiorentina. A centrocampo Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella e Young, con Eriksen a riposo dopo i 120 minuti di Coppa Italia e Sensi ancora da valutare.

In attacco ritorna l'eroe del Franchi, Romelu Lukaku, decisivo per il passaggio del turno insieme a Lautaro Martinez, apparso meno preciso del solito nelle ultime due uscite. Contro la Juventus sarebbe la giusta occasione per trovare il riscatto.