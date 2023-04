(Inter) Champions, esplode la voglia di derby europeo

di Redazione, pubblicato il: 18/04/2023

Per la prima volta dopo 13 anni l’Inter si gioca domani una semifinale di Champions. Si parte dallo 0-2 del Da Luz di una settimana fa, San Siro è sold out da tempo. Tutti si augurano che la squadra scenda in campo in modalità europea lasciando negli spogliatoi quella incerta e inefficace del campionato.

Stasera Napoli Milan, dal Maradona uscirà l’eventuale avversario dei nerazzurri.

Facendo i debiti scongiuri c’è grande voglia di derby di Champions. Gli interisti sognano la stracittadina per cancellare l’eliminazione del 2003. Due pareggi che qualificarono i rossoneri solo per la regola del gol in trasferta, l’occasione di Kallon nel finale della partita di ritorno è ancora negli occhi di tutti.

Ma ci sono altri motivi che spingono gli interisti a sperare nel derby. Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe meno ostico dei partenopei che dispongono di risorse tecniche meno convenzionali, più difficili da contrastare. Secondo Michele Borrelli la qualificazione del Milan costringerebbe inoltre i rossoneri a spendere risorse infrasettimanali senza potersi dedicare esclusivamente alla lotta per il quarto posto nelle ultime otto di campionato.