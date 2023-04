Inter, Report bluff, un motivo in più per ringraziare Giacinto Facchetti

di Redazione, pubblicato il: 18/04/2023

(Inter) Le aspettative sulla puntata di Report in onda ieri erano altissime. Molti tra addetti ai lavori e tifosi juventini si aspettavano uno tsunami, alla fine la montagna (la chiavetta di Moggi) non ha partorito neanche il classico topolino.

Gli “scoop” più dirompenti? Un certificato medico oggetto di contestazione tra l’Inter e le nazionali giovanili che reclamavano entrambe la convocazione di Andreolli. E poi Facchetti che insiste con Massimo Moratti per far mettere Moggi sotto osservazione dalla struttura di Tavaroli. Un altro motivo in più per capire quanto sia stata importante e lungimirante l’opera di Giacinto.

Inter, Report e lo tsunami mancato

Il tutto mischiato ad una lunga serie di fatti già conosciuti, dalla faida tutta torinese per liberarsi della triade alle solite infamie su Giacinto Facchetti. Spezzoni di intercettazioni note da 17 anni frullate insieme ad altre ricostruzioni di fatti già conosciuti a proposito di Milan, Inter, Lazio.

Alla fine resta perfino la sensazione che la figura peggiore non la faccia Moggi (di lui si sapeva già tutto) ma chi si è prestato a questa operazione, due giorni prima di un’altra sentenza. Casualmente, ne siamo certi.