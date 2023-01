Inter, caos Skriniar, arriva la reazione della società?

di Mario Spolverini, pubblicato il: 25/01/2023

(Inter) Mentre il suo assistito giocava e si faceva espellere contro l’Empoli, Roberto Sistici parlava in diretta a TeleNord della situazione contrattuale di Skriniar e della trattativa con il PSG.

L’Inter non l’ha presa bene come è ovvio. La Gazzetta dello Sport riporta che la società nerazzurra sta valutando di chiedere il deferimento dell’agente visto che il club non era stato avvertito ufficialmente.

Ipotesi che, peraltro, servirebbe a ben poco nell’ambito della vicenda di mercato ancora da definire.