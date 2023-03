Inter, Camano (ag. di Lautaro ) non chiude al sogno più bello

di Mario Spolverini, pubblicato il: 01/03/2023

(Inter) Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez ha parlato oggi ai microfoni di Calciomercato.it.

Secondo le sue parole il Toro è assolutamente legato all’Inter e a Milano. Vuole vincere con la maglia nerazzurra ma non sono le solo vittorie che fanno la sua felicità. Zero possibilità che Lautaro lasci l’Inter, “se poi in futuro arriveranno offerte che accontentano giocatore e società ne riparleremo. Per ora non è così.”

Decisamente interessante anche l’ultimo accenno di Camano :” Ci sarà tempo di valutare una carriera in nerazzurro alla Zanetti anche se i tempi non sono più quelli”