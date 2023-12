Inter, Calhanoglu parla della partita contro il Genoa. E che parole su Marassi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/12/2023

Inter, Calhanoglu parla prima della partita. Sfida complicata questa sera per la squadra nerazzurra. Una partita in cui gli uomini di Inzaghi cercano i tre punti per laurearsi campioni d’inverno con un turno di anticipo e consolidare il primo posto in classifica. Ma il Genoa, quest’anno, ha dimostrato di essere una delle più belle sorprese del campionato e appena due turni fa è riuscita la Juventus con un pareggio.

Tra l’altro, i nerazzurri, a Marassi, non vincono da parecchi anni e hanno tradizionalmente avuto sempre partite complicate. Intanto, prima della partita, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato il centrocampista interista, Hakan Calhanoglu, che ha parlato della sfida e dello stadio molto caloroso. Ecco le parole di Calhanoglu.

Sulla partita: “Credo che il Genoa abbia una buona squadra, con giocatori di valore che giocano da grande squadra. Hanno giocato bene contro le grandi, lo sappiamo che qui in casa fanno bene. Difficile giocare qui, è un ambiente caldo e un campo difficile. Ma ci siamo preparati bene per questa partita. Speriamo di chiudere bene l’anno. Noi ci siamo preparati come ci prepariamo per ogni partita. Facciamo sempre il nostro lavoro. Prepariamo con la stessa voglia e concentrazione le sfide”.

Sul giocare a Marassi: “Qui la palla non esce mai, lo stadio è piccolo. Dobbiamo stare attenti. Se facciamo le cose bene possiamo vincere. Dobbiamo stare attenti, si può anche soffrire oggi. Dobbiamo accettarlo. 2024? Per noi il 2024 sarà molto importante, vogliamo chiudere il campionato nel migliore dei modi. Abbiamo un obiettivo che stiamo seguendo, speriamo di chiudere bene”.