Inter-Cagliari: quattro giocatori dei sardi in dubbio per la partita

Si avvicina la sfida tra Inter e Cagliari di domenica alle 12.30, che dirà molto su entrambe le squadre: sull'Inter che deve continuare a vincere per portare a casa lo scudetto e sui sardi che, ad oggi, sono terzultimi in classifica a meno due dal Torino che ha una partita in meno.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Cagliari, dall'allenamento di oggi della squadra di Semplici, in quattro hanno svolto un lavoro personalizzato, ovvero Nandez, Ceppitelli, Sottil e Tramoni che potrebbero saltare il match oltre al sicuro assente Cragno, contagiato in Nazionale dal Covid.

Nei prossimi giorni il tecnico rossoblù farà di tutto per recuperare tutti gli elementi per domenica in modo da avere la rosa al completo.