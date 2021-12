Inter-Cagliari, poker nerazzurro e vetta raggiunta in solitaria!

L'Inter batte 4-0 il Cagliari, grazie alle reti di Lautaro (doppietta), Calhanoglu e Sanchez, e guadagna la vetta solitaria della classifica a +1 sul Milan, a +3 sull'Atalanta e a +4 sul Napoli. Ottima prova dei nerazzurri, come testimonia l'alto numero di tiri in porta, che hanno controllato l'intero match. Buona prestazione da parte di Dumfries. Barella, con i suoi due assist, diventa il migliore della Serie A con 7 totali in stagione.

90' - Triplice fischio di Marchetti! Finisce qui!

85' - Traversa di Sanchez su assist di Zanotti!

81' - Ultimo cambio per Inzaghi: esordio per Zanotti che sostituisce Perisic

81' - Doppio cambio Cagliari: fuori Deiola e Carboni, dentro Oliva e Obert

79' - Sugli sviluppi del corner interviene Skriniar, ma Cragno ancora una volta dice no

78' - Ci prova Barella da fuori, Cragno para

76' - Ammonito Deiola

75' - Esce Calhanoglu ed entra Sensi

71' -Triplice cambio per Inzaghi: fuori Brozovic, Dumfries e Lautaro, dentro Vidal, Dimarco e Satriano

70' - Doppio cambio per Mazzarri: Pavoletti e Zappa per Keita e Caceres

67' - Lautaroooo! L'argentino sfrutta al meglio l'assist di barella ed insacca in rete!

65' - Calhaaaa! Il turco si libera con il destro e calcia all'incrocio dei pali! Perla!

60' - Ancora Sanchez! Il cileno viene fermato da un super intervento di Cragno

58' - Cambio Cagliari: entra Lykogiannis, fuori Grassi

56' - Grande giocata di Barella per Brozovic che invece di tirare mette in mezzo fallendo così un'occasione per il terzo gol

54' - Occasione per Dumfries! Cragno para!

50' - Raddoppio Inter!!! Assist al bacio di Barella per Sanchez che al volo insacca in porta!

46' - Ci prova Bastoni con la sua incursione, ma viene fermato in area

45' - Partiti!

Buon primo tempo dei nerazzurri che potevano raddoppiare, ma Lautaro si è fatto parare il calcio di rigore da Cragno. Ottima prova, fino ad ora, del duo Sanchez-Dumfries.

45' - Intervallo

45' - Prima Brozovic poi Sanchez, doppia occasione Inter ma la palla finsce sul fondo

43' - Sugli sviluppi Lautaro si fa parare il rigore da Cragno, sulla ribattuta ci prova Calhanoglu ma la palla finisce alta

43' - Rigore per l'Inter per fallo di Cragno (ammonito) su Dumfries

42' - Ancora Inter con Dumfries che crossa al centro, ma Lautaro non arriva per un soffio!

40' - Occasione Inter! Cragno miracoloso su Sanchez imbeccato da Barella

34' - Joao Pedro crossa in mezzo, ma Grassi non centra la porta

33' - Ammonito Lautaro per fallo su Dalbert

29' - Goooollllllll!!! Sugli sviluppi del calcio d'angolo di Calhanoglu, Lautaro anticipa Joao Pedro ed insacca in rete di testa!

21' - Marin dalla distanza, palla alta

20' - Occasione Inter! Dumfries mette in mezzo, Lautaro fa il velo a Sanchez che viene però anticipato, sulla sfera arriva poi Calhanolgu che però calcia alto

18' - Uno-due tra Lautaro e Sanchez con il cileno che calcia ma viene ribattuto da Godin

13' - Ancora Inter in avanti con Lautaro che prova con il mancino, tiro debole tra le braccia di Cragno

12' - Prova l'inserimento Skriniar che calcia di potenza, ma Cragno smanaccia

9' - Terzo tiro per Barella che viene però sporcato da Caceres e Cragno para in tranquillità

4' - Sul ribaltamento Joao Pedro offre a Bellanova che calcia, Handanovic risponde presente

4' - Sugli sviluppi ancora Barella, palla nuovamente alta

3' - Primo angolo per i nerazzurri

2' - Barella da fuori, palla alta

1' - Marchetti fischia il calcio d'inizio

Inter-Cagliari, tra meno di mezz'ora il fischio d'inizio del match: segui con noi la live testuale!

Alle 20:45 al Meazza di Milano inizierà il match tra i nerazzurri ed i sardi dell'ex Walter Mazzarri. Inzaghi vorrà certamente sfruttare i passi falsi di Milan (pareggio ieri sera, sabato 11 dicembre 2021, in casa dell'Udinese) e del Napoli (sconfitto per 0-1 in casa dall'Empoli) e non tenersi vicina l'Atalanta (ora 37 punti ma con un match in più avendo vinto, in rimonta, sul campo del Verona questo pomeriggio). Non molte sorprese di formazione con i soli Sanchez e De Vrij come novità rispetto all'11 delle ultime uscite. Per Mazzarri, data l'assenza di Nandez (leggi qui la nostra esclusiva), spazio in mediana per Bellanova, Grassi, Marin, Deiola e Dalbert.

Di seguito le formazioni ufficiali (recupera qui l'articolo completo):

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Sanchez.

All. Simone Inzaghi.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde.

All. Walter Mazzarri.

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Scatragli e Della Croce

Quarto Uomo: Minelli

VAR: Pairetto

AVAR: Ranghetti