Inter-Cagliari, due sorprese per Inzaghi: le scelte del tecnico nerazzurro

Inter-Cagliari, Inzaghi e Mazzarri hanno scelto il loro undici iniziale.

Questa sera, le due squadre, si sfideranno per il diciasettesimo turno di campionato allo stadio San Siro, a partire dalle ore 20:45. Il Cagliari, alla ricerca di preziosissimi punti salvezza, dovrà fare a meno del suo miglior giocatore, quel Nahitan Nandez che piace tanto invece alla società nerazzurra e con gli ex Godin, Dalbert e Keita Balde in campo; l'Inter per tentare il sorpasso in vetta alla classifica dopo il pareggio per 1-1 del Milan sul campo dell'Udinese e con una sorpresa sulla fascia sinistra in cui Perisic, dato in panchina alla vigilia, vince il ballottaggio con Dimarco e con Sanchez al posto di Dzeko.

Di seguito le scelte dei due tecnici:

Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Sanchez.

All. Simone Inzaghi.

Cagliari: Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde.

All. Walter Mazzarri.