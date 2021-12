Inter Cagliari, parola a Mazzarri: "So come metterli in difficoltà"

Inter Cagliari, Walter Mazzarri fa ritorno a San Siro.

Dopo l'esperienza sulla panchina interista nella stagione 2013-2014 con risultati non proprio esaltanti, il tecnico toscano affronterà la propria ex squadra con tanta voglia di far bene. Al momento il suo Cagliari occupa il penultimo posto in classifica. Una situazione non proprio rosea che però non deve spingere la squadra di Simone Inzaghi a prendere la gara sotto gamba.

Alla presenza dei giornalisti presenti in sala stampa alla conferenza di vigilia del match in programma domani sera alle ore 20:45, Mazzarri ha parlato di come poter insidiare i campioni d'Italia. L'allenatore ha esordito sottolineando che secondo lui l'Inter ha al momento i migliori difensori del campionato, ma al contempo ha spiegato che se la sua squadra fosse capace di far girare la palla velocemente mettendo i padroni di casa nelle condizioni di dover rincorrere, allora qualche pericolo si potrebbe creare. Insomma, la chiave di tutto, secondo Mazzarri, sarà la qualità nel palleggio.

Per quanto concerne l'allenatore interista Simone Inzaghi, che oggi non parteciperà a nessuna conferenza stampa di vigilia, la voglia di rimanere in scia ai cugini capolisti del Milan è evidente. I rossoneri saranno impegnati ad Udine in una gara ostica, ma ciò non toglie che trionfare col Cagliari sarà fondamentale anche per tenere lontane le inseguitrici (Napoli e Atalanta si trovano rispettivamente ad uno e tre punti di distacco). Per riuscire a lasciare il Meazza con tre punti in saccoccia, Inzaghi si affiderà alla formazione tipo senza però poter contare sull'infortunato Darmian e con Edin Dzeko, almeno per la prima parte di gara, in panchina per riposare.