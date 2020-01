Inter Cagliari, dominio nerazzurro: 4-1 e passaggio ai quarti di finale

Una vittoria netta e schiacciante, l'Inter di Antonio Conte supera 4-1 il Cagliari e si qualifica ai quarti di finale di coppa Italia. I nerazzurri giocheranno contro la vincente della sfida tra Fiorentina e Atalanta.

Contro la squadra di Maran, l'Inter parte forte e passa in vantaggio dopo pochi secondi con Lukaku. Il raddoppio porta la firma di Borja Valero e sul 2-0 si conclude la prima frazione di gara. In apertura di ripresa è ancora Lukaku ad andare a segno per il 3-0. Il Cagliari prova a riaprire il match con Oliva, ma la quarta rete nerazzurra segnata da Ranocchia chiude l'incontro.

Tra i nerazzurri, buona la prova di chi ha giocato di meno in questa prima parte di stagione. Ora, testa al campionato, con l'Inter che sarà impegnata in trasferta a Lecce.