Inter Cagliari - Conte non rischia Sanchez. La probabile formazione

Inter Cagliari - Antonio Conte dovrà gestire al meglio le forze questa sera contro i sardi. Alcune scelte saranno obbligare, vista la mancanza di sostituti in alcuni ruoli chiave. Per questo motivo il tecnico salentino non rinuncerà a Samir Handanovic, Diego Godin, Milan Skriniar, Cristiano Biraghi, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Romelu Lukaku.Saranno dunque 7/11 i "titolari" che disputeranno questi ottavi di Coppa Italia.

Si rivedrà Andrea Ranocchia, titolare nella seconda giornata di Serie A, proprio contro Il Cagliari, in quell'occasione il centrale disputò un'ottima gara. Borja Valero farà rifiatare Roberto Gagliardini, mentre in avanti ci sarà l'esordio in Coppa Italia di Sebastiano Esposito.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Esposito, Lukaku. Allenatore: Conte.