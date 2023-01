di Mario Spolverini, pubblicato il: 16/01/2023

L’Inter è arrivata a Riad ieri per giocarsi la Supercoppa nel derby di mercoledì prossimo.

La squadra di Inzaghi è reduce da tre prestazioni non brillantissime (eufemismo) contro Monza, Parma in Coppa Italia e Verona.

Brozovic sarà ancora fermo ai box, Lukaku lavora in gruppo ma nella migliore delle ipotesi inizierà dalla panchina.

Ma c’è qualcosa d’altro che turba il mister nerazzurro, come riporta “Il Giornale”

“Il rimpianto più grande di Inzaghi è quello di avere cambiato albergo rispetto al 2019, quando vinse la Supercoppa con la Lazio e contro la Juventus. Decisione della Lega Calcio, per la convenzione con gli organizzatori locali. Superstizioso, Inzaghi l’ha presa malissimo.”