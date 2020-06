Inter Brescia, Conte cambia modulo. Turno di riposo per Eriksen

Domani sera alle 19.30 andrà in scena allo Stadio San Siro la sfida tra Inter e Brescia, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. I nerazzurri vengono dalla vittoria esterna in rimonta contro il Parma e sono obbligati a vincere per restare in scia di Lazio e Juventus.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a schierare nuovamente il 3-5-2 e concedere un turno di riposo a Christian Eriksen. Il tecnico salentino dovrà rinunciare agli infortunati Matias Vecino e Stefano Sensi, ma potrà contare sul recupero di Marcelo Brozovic, che potrebbe addirittura partire da titolare.

In difesa D’Ambrosio favorito su Godin al posto dello squalificato Skriniar con De Vrij e Bastoni a completare il reparto. In mediana torna Brozovic con al suo fianco Barella e Borja Valero. Novità sulle fascia destra con Moses titolare al posto di Candreva, mentre a sinistra ci sarà Young. In attacco ancora Lukaku e Lautaro, con quest’ultimo al momento favorito su Sanchez.