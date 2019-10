Inter Borussia, Conte parla di Lautaro Martinez in conferenza stampa

Antonio Conte, alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Ecco quanto emerso.



Su Lautaro: "Stiamo parlando di un calciatore già importante, se continua così può diventare un top mondiale. Lui sa cosa penso, deve lavorare e non deve pensare che il gol sia tutto. Sta crescendo tanto e sta diventando un attaccante completo, deve continuare in questa maniera. Anche lì sta lui la scelta, se vuole diventare un top o un profilo di medio livello".



Sulle partite: "Al di là del risultato cerchiamo di migliorare, ogni partita è uno step. Sappiamo che affrontiamo un avversario forte, dobbiamo giocare per vincere e al tempo stesso con molta concentrazione".