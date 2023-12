Inter, Bisseck parla prima del match: le parole sulla partita. E sul suo diretto avversario…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/12/2023

Inter, Bisseck parla prima della partita. L’Inter, quest’oggi, ha come unico risultato quello della vittoria. Portare a casa i tre punti per cercare di dimenticare la brutta sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna che ha sancito l’eliminazione e per scacciare la pressione in classifica della Juventus di Allegri.

Ma contro, c’è una delle rivelazioni del campionato come il Lecce di Roberto D’Aversa. Il tecnico dei pugliesi, tradizionalmente, ha sempre messo in grosse difficoltà la squadra nerazzurre in tutte le sue esperienze. Intanto, di seguito, intervistato da Inter TV, Bisseck ha analizzato gli aspetti fondamentali dell’impregno di oggi.

Ecco le parole di Bisseck: “Come affronteremo il Lecce? L’abbiamo preparata come tutte le partite, l’abbiamo studiata bene come studiamo tutte le partite. Pensiamo di essere pronti soprattutto dopo la partita di mercoledì, proveremo a vincerla. Se ho studiato Banda? Questo è un grande campionato con giocatori di grande livello, ho visto i video. Ho visto che è un buon giocatore ma penso di esserlo anche io. Serie A? Mi piace partire titolare, ho ancora tanto da imparare in questo campionato ma penso di essere nel percorso giusto”.