Inter, il bilancio. Tutti i numeri in Serie A nell’anno solare 2022

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 26/11/2022

Inter protagonista. Dopo anni di buio totale, i nerazzurri son tornati ai vertici del calcio italiano, spezzando due anni fa l’egemonia bianconera di 9 titoli consecutivi e vincendo lo Scudetto con Conte. Da allora il club è rimasto ambizioso.

Inzaghi lo scorso anno ha vinto due trofei (Supercoppa italiana e Coppa Italia) e quest’anno è agli ottavi di Champions, mentre in campionato è ancora un po’ indietro. E’ interessante osservare i numeri dell’Inter nell’anno solare 2022, già concluso per Barella e compagni, complice la sosta Mondiale.

Inter, tutti i numeri dei nerazzurri in campionato nell’anno solare 2022

Analizzando i numeri della rosa nerazzurra nel 2022 si può notare come ci siano spesso alti e bassi. Il secondo posto, con Scudetto sfumato all’ultima giornata, dello scorso campionato sembrava potesse essere il pretesto per lottare per il titolo quest’anno ma ad oggi la differenza di punti col Napoli è tanta. Su 34 partite giocate in questo anno solare Inzaghi ha vinto 21 volte, pareggiando 5 partite e perdendone addirittura 8. Forse troppe per un top club di questo blasone. 69 i gol fatti e 39 quelli subiti, una differenza reti di +30 con ben 68 punti fatti proiettano l’Inter comunque tra i primi tre club in Italia. La vittoria più larga del 2022 nerazzurro in Serie A è stata il 5-0 del 4 marzo contro la Salernitana.

Partita che ha visto rinascere Lautaro dopo alcuni mesi senza gol. Il Toro in quella partita siglò una tripletta. Tre gol dei 17 totali nel 2022, numeri che eleggono Lautaro Martinez a miglior marcatore nerazzurro nell’ultimo anno in campionato. Per quanto riguarda la sconfitta più larga degli ultimi dodici mesi, bisogna guardare alla stagione corrente. I due risultati maturati contro Lazio e Udinese (entrambi per 3-1) rappresentano le peggiori debacle dell’ultima annata nerazzurra in campionato. Menzione a parte per i più presenti in campo. Barella batte Milan Skriniar. Per l’ex Cagliari 34 presenze su 34 partite, sempre presente, mentre Skriniar ha saltato soltanto una gara di Serie A nell’ultima annata.