Inter, Beccalossi è sicuro: "Rosa competitiva per puntare al campionato"

C'è un tema che viene accostato praticamente ciclicamente in casa Inter: quello dello scudetto. Antonio Conte finalmente dispone di una rosa con maggiori alternative in ogni reparto, di questo ne sono convinti anche Beppe Marotta e Piero Ausilio che dopo l'ultima sessione di calciomercato si sono mostrati piuttosto soddisfatti del proprio operato.

Il tecnico salentino lo scorso anno, pur essendo alla prima stagione in nerazzurro e avendo meno pedine nello scacchiere, è arrivato secondo in campionato ad un punto dalla Juventus e in Europa League è inciampato solamente in finale contro il Siviglia.

Dunque, quest'anno dovrebbe vedersi una Inter maggiormente rodata e affamata. A riguardo, sulle frequenze di Radio Uno Evaristo Beccalossi ha detto che secondo lui l'obiettivo scudetto per i nerazzurri sarebbe alla portata poiché Conte è già al secondo anno a Milano e la rosa è abbastanza competitiva.