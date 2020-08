Inter Bayer Leverkusen, dubbi per Conte: due i ballottaggi

Per la sfida di Europa League tra Inter e Bayer Leverkusen non è ancora scontato che Antonio Conte ripresenti la stessa formazione vista agli ottavi (e con l’Atalanta). Secondo quanto riferito dall'inviato di Sky Sport Andrea Paventi sono due i ballottaggi ,con l'allenatore salentino che valuterà sia oggi, nella rifinitura in programma alla Dusseldorf Arena, sia nella giornata di domani prima del match col club teutonico. Nel reparto difensivo Milan Skriniar può sostituire Diego Godin, ma non sarebbe una "punizione" per il rigore causato dall’ex Atletico Madrid quattro giorni fa a Gelsenkirchen contro il Getafe.



Sulla fascia destra, invece, Antonio Candreva si giocherà una maglia da titolare con Danilo D’Ambrosio, con quest'ultimo che ha fatto bene nelle ultime uscite (due gol per chiudere la Serie A e la partecipazione al raddoppio mercoledì) ed è tuttora il favorito per partire dal primo minuto contro le "aspirine". Contro il Bayer Leverkusen ancora panchina per Christian Eriksen e Alexis Sanchez, probabile il loro ingresso in campo dalla panchina nella ripresa. Confermata la mediana a tre per l’Inter, con Marcelo Brozovic centrale più Roberto Gagliardini e Nicolò Barella a completare il centrocampo.



Inamovibile la coppia LU-LA: Lukaku e Lautaro titolari, sulla corsia sinistra spazio ad Ashley Young. Il mosaico tattico non dovrebbe cambiare: 3-5-2 il modulo scelto, solo i due i dubbi per l'undici titolare.