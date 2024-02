Inter, Bastoni rivela “volevo andare via”

di Redazione, pubblicato il: 07/02/2024

(Inter) In una lunga intervista a Tuttosport Alessandro Bastoni ricorda le incertezze nel suo primo anno trascorso in nerazzurro.

“Dopo la prima stagione a Parma ho avuto la fortuna di trovare Conte a Milano. Io ho fatto le guerre per andare via, avevano appena preso Godin, c’erano Skriniar e De Vrij. Io avevo fatto 25 partite a Parma, un buon campionato, ma lui ha insistito. Ogni tanto con Barella ne parliamo, abbiamo fatto una fatica allucinante con Conte, ma stavamo talmente bene che passava”. Infine, su Inzaghi: “Ha trovato un gruppo di ragazzi perfetto, siamo tutti mentalizzati per far bene, non c’è chi non gioca e allora si allena male. A noi giovani ha fatto bene fare quegli anni dietro Ranocchia Brozovic e Handanovic“.