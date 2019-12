Inter Barcellona, salta il banco, incasso spaventoso

Inter Barcellona di domani sera segnerà per il club nerazzurro un nuovo record e la cifra stavolta è davvero incredibile. Quasi 8 milioni di euro di incasso secondo il Corriere dello Sport, vetta ovviamente mai toccata da nessuno in Italia e che stacca di molto il precedente primato, sempre dell’Inter e stabilito solo pochi mesi fa. In occasione del derby d’Italia con la Juventus infatti il botteghino contò 6,5 milioni di euro, quasi 1,5 meno di quanto sta affluendo nelle casse interiste in queste ore.

Non ci sarà però il record di spettatori. Le presenze dovrebbero attestarsi intorno alle 72 mila, dunque San Siro non registrerà il sold out, in conseguenza del fatto che da Barcellona arriveranno meno tifosi di quanto previsto essendo i blaugrana ormai certi del primo posto nel girone comunque vadano le cose. E' evidente dunque che il record di incasso deve esser messo in relazione al prezzo dei biglietti più alto rispetto alle gare di campionato.